Nicolás Saavedra: “No soy puritano de que tengan que ser 100% italianas ni chilenas, sino que voy seleccionando lo mejor de cada una.”

Nicolás Saavedra sobre la Pizzería Capri: “Quisimos hacer una infraestructura con rasgos italianos, pero que no fuera como una trattoria de la nona. Algo un poco más moderno: tenemos una barra grande con coctelería de autor. También una terraza amplia y selvática. Hacemos una sátira a lo italiano.”

Nicolás Saavedra sobre la escencia de sus pizzas: “Que siempre sean muy livianas y ligeras, digeribles. Por eso no usamos tantos ingredientes, pero sí ingredientes muy intensos en sabor, potentes. Entonces tienes una explosión de sabores en tu paladar, pero no te cae pesado. Siempre decimos: si te comes una Capri en la noche, no necesitas un vaso de agua en el velador.”