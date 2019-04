Senador Jaime Quintana por ratificación de Raúl Guzmán: “Se nos puede acusar de ingenuidad, pero en ningún caso de conflicto de interés”

El fiscal regional metropolitano, Raúl Guzmán, fue ratificado la tarde de este martes mediante una amplia votación como nuevo Secretario General del Senado.

Al respecto, el presidente de la instancia, Jaime Quintana, aseguró que “queríamos una nueva mirada, eso estaba bastante asumido. Tenía que ser alguien de fuera”.

“Nunca vislumbramos que una persona que venía del MP podría generar un conflicto, un mes atrás nadie pensaba que un fiscal que estaba terminando su periodo podría llegar (a este cargo)”, dijo el senador.

Sobre las críticas por su cargo en el Ministerio Público que recibió el postulante para ocupar el cargo en el Parlamento, Quintana aseguró que “el señor Guzmán no lleva ni va a llevar ninguna investigación que tenga que ver con nadie del Congreso. Él debería presentar su renuncia ahora”. En esta línea, Quintana dijo que “se nos puede acusar de ingenuidad, pero en ningún caso de conflicto de interés porque no lo hay, se trata de una persona que no tenías cómo inhabilitarlo, él postuló y poco a poco los senadores fueron mostrando interés, aquí no hay ningún cuoteo político, no hay nada acordado”.