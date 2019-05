José Miguel Insulza: “EE.UU. no va a arriesgar en Venezuela un conflicto con Rusia (…) Estamos ante un juego de simulación”

“EE.UU. no va a arriesgar en Venezuela un conflicto con Rusia (…) Estamos ante un juego de simulación”, aseguró en Duna en Punto, José Miguel Insulza, senador y ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, respecto del llamado del alzamiento militar del presidente encargado del país.

Según el parlamentario, “la situación en Venezuela es grave pero no es seria. Cómo llamaría usted a un presidente que sale y dice que no pasa nada y que la democracia florece, y a otro que no gobierna y levanta una cosa que no podría ni llamarse intento de golpe”.

Respecto a lo que ocurrió el martes en el país caribeño, aseveró que “el verdadero vencedor fue el general Vladimir padrino, es el dueño de los hechos, él va ha decidir si mete preso a Guaidó no “.

“Esta situación se va a quebrar por el hilo más delgado, los actores internos la van a decir a Nicolás Maduro que mejor deje a otro para que arregle la economía del país”, afirmó Insulza.

FOTO: Agencia Uno.