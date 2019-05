Manuel José Ossandón y adopción homoparental: “Una cosa que es que me digan que uno quiere ser padre o madre y otra son las capacidades que me da la naturaleza”

Por 101 votos a favor, 34 en contra y 17 abstenciones, la Cámara de diputados el artículo que permite la adopción de niños, niñas y adolescentes sin importar cómo sea la composición de las familias.

Según El Desconcierto, este proyecto ingresó en octubre de 2013 al Congreso y no tuvo avances hasta junio de 2018, cuando el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva y reactivó su tramitación.

Sobre esto, el senador RN, Manuel José Ossandón, sostuvo que “aquí nadie habla de los derechos de los niños (…) al desarrollo psicosexual, la capacidad de apego y las competencias parentales”.

“Una cosa que es que me digan que uno quiere ser padre o madre y otra son las capacidades que me da la naturaleza (…) Si me ponen entre una pareja de gays o lesbianas, prefiero la de lesbianas”, aseveró el parlamentario.