Defensora de la Niñez por informe sobre menores sin hogar: “El Estado quiso hacer este conteo y ya no tiene excusas para no sacar a esos niños de la calle”

“El Estado quiso hacer este conteo y ya no tiene excusas para no sacar a esos niños de la calle”, aseveró en Duna en Punto la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz respecto del informe Conteo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle 2018 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que reveló que al menos 547 menores no tienen hogar.

La defensora de la niñez señaló que está esperando la respuesta del ministro Sebastián Sichel para saber cuántos de estos menores dejaron de estar en la calle, y ahora están cuidados y protegidos.

“Cuando hablamos de 98 millones de recursos públicos para realizar este estudio, no puede ser que nos hayamos dedicado a saber quiénes son y dónde están y no hayamos cumplido con la labor estatal de retirarlos de ahí”, afirmó.

Muñoz aseveró que “siempre tuvimos buena relación con el ministro Moreno. Lamento que no me haya dado respuesta a esta situación, pero más allá de eso él siempre tuvo buena disposición con la Defensoría de la Niñez, y esperamos que sea la misma que tenga el ministro Sichel”.

Respecto de la situación de la infancia, Muñoz aseveró que “hay una medida que sigue relentecida y que no nos permite avanzar de manera significativa, que es la ley de garantías”.

Al ser consultada sobre la primera residencia de alta especialidad del Sename, estrenada el lunes por el presidente Sebastián Piñera, afirmó que “Se va en un camino correcto(…) pero no es suficiente, porque la situación de salud mental y consumo problemático de alcohol y drogas es crítica”.

Sobre la medida propuesta por el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, de una brigada juvenil para fiscalizar la venta de alcohol a menores aseveró que “cuando hablamos de un agente encubierto, lo que hace es poner en riesgo a ese adolescente en un contexto que está fuera de lugar”.