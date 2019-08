Defensoría de la niñez y presencia de Carabineros en el IN: “Esto es un colegio, no una cárcel”

“Parece evidente que las medidas policiales que se están aplicando resulta vulneratorio a los niños y adolescentes que ahí estudian y no son sostenibles en el tiempo”, expresó esta mañana en Duna en Punto la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, respecto de la presencia de Fuerzas Especiales de Carabineros al interior del Instituto Nacional.

Ante esto aseveró que “no es razonable desde el punto de vista de la labor policial que aún los encapuchados no hayan sido identificados y perseguidos penalmente. Lo he dicho en todos los tonos, deben serlo, pero no pueden ser puestos en el mismo nivel de los cuatro mil estudiantes (…) esto es un colegio, no una cárcel”.

“Queda de manifiesto que la única solución, que de verdad a mí no me parece razonable desde lo que uno espera de la policía y de una persecución penal en nuestro país, es tener un colegio sitiado por Fuerzas Especiales. Eso no es sostenible y tampoco corresponde en el ámbito de los derechos de los más de 4 mil estudiantes que van a estudiar”, afirmó Muñoz.

La defensora de la niñez se refirió a la situción de Quintero y Puchuncaví a un año de la crisis que afectó el sector, ante esto señaló que “no es tan solo alarmante, sino vergonzosa. Efectivamente se ha cumplido un año de este episodio, pero lo que hemos logrado determinar en el estudio que hicimos con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es que acá hay un concepto que no se utiliza, que es el sufrimiento ambiental. Esto es permanente. Lo que pasa es que hay peaks que gatillan situaciones más agudas”.

Ante esto, aseveró que “La Corte Suprema resolvió un recurso de protección y fue contundente con restituir los derechos humanos que han sido vulnerados respecto de esta población. Y desde ahí, lo que uno observa es que ese fallo no se ha cumplido. Sigo esperando la respuesta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Medio Ambiente enviada hace un mes, donde necesito que me expresen claramente de qué manera están ejecutando las acciones para cumplir con el fallo de la Suprema. Y uno se da cuenta que los niños siguen sufriendo la vulneración de a lo menos 17 de los 34 derechos que garantiza la convención”.