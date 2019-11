Vocero de la Corte Suprema por informe de Amnistía Internacional: “Si hay violaciones o no a los DD.HH. es una cuestión que va a tener que decidirse en cada caso”

En Duna en Punto el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, se refirió al duro informe entregado por Amnistía Internacional, y aseveró que “yo no conozco el informe salvo los resúmenes de prensa. Es uno de los varios informes que vamos a tener sobre estas materias y que hacen un poco el contexto”.

“Si hay violaciones o no a los derechos humanos es una cuestión que va a tener que decidirse en cada caso. Si esto es sistemático, lamentablemente es una conclusión que tenemos que obtener después de algún tiempo. Al cabo de un cierto tiempo nosotros podemos decir que es una violación sistemática. Estas son manifestaciones día a día, en algunos casos se producen y en otros no. Es como si yo dijera, análogamente, que los incendios en las estaciones del metro fueron una cuestión planificada. Y yo no puedo firmarlo hasta tener un informe técnico u otros antecedentes”, afirmó el magistrado.

A continuación afirmó que “me parece complicado en el informe que se diga que hay ‘el propósito de’. Eso tipifica un poco el dolo. Y yo no quiero creer que haya este propósito. Es muy distinto a cuando existía una organización que estaba decidida eliminar es te grupo de este signo político. No creo que tengamos todavía elementos para llegar a esa conclusión”.

Por otra parte, consultado sobre la reducción de salarios en la escala de remuneraciones del Poder Judicial, afirmó que “esto no es un problema de popularidad. Es de estar convencido de lo que uno hace y uno tiene. Nosotros estamos convencidos que por el trabajo de muchos años y por la organización que tenemos y la gran dedicación que le entregamos a la función esa remuneración es acorde con todas estas características. Nos nos avergonzamos y creemos que la merecemos. Lo cual no significa que no reconozcamos que hay estructuras de remuneraciones que son incorrectas y que hay que corregirlas”.