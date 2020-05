Director médico de INDISA: “Este no es el minuto del problema económico, es el minuto de salvar personas. Cada cama que se abre en un mes probablemente va a salvar 5 o 6 vidas”

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga aseguró que las clínicas y recintos privados de salud lograron cumplir la meta impuesta por el gobierno -vía resolución- de aumentar su dotación de camas UCI en un 20%, antes de este domingo 24 de mayo.

“El sector privado solamente durante esta semana ha aumentado 141 camas, por lo tanto la meta que se había impuesto ya se ha cumplido”, señaló Zúñiga.

Respecto de esto, en Duna en Punto, el doctor Rodrigo Castillo, director médico de Clínica INDISA, sostuvo:

— Radio Duna (@RadioDuna) May 25, 2020

#DunaEnPunto | Rodrigo Castillo, director médico de INDISA “Nuestra clínica está en el punto que ya es imposible continuar con la conversión de camas, no porque no queramos si no porque las personas y equipos se nos acabaron” pic.twitter.com/jY2q3TJsEN

— Radio Duna (@RadioDuna) May 25, 2020