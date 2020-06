Diego Paulsen y críticas al límite a la reelección: “Esto es un traje a la medida para Chile. No podía ser que tuviéramos parlamentarios que llevaran 30 años en su cargo”

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la reforma constitucional que limita la reelección de los mismos diputados, senadores, alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores regionales, luego de un polémico debate, principalmente en la Cámara Alta.

Con 136 a favor y 9 en contra la iniciativa se aprobó en la cámara baja con la prohibición para 13 senadores y 37 diputados de repostularse a la próxima elección que será en 2021, pese a que el Senado, al momento de votar, pensaba que estaban rechazando este punto.

Con esta norma, 50 parlamentarios y más de 90 alcaldes no podrán repostular en su próxima elección.

Ante esto, parlamentarios de la UDI insistió con su postura en contra de la misma, afirmando que se trata de “traje a la medida” para “sacar a parlamentarios por secretaría”.

Ante las críticas, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN) sostuvo en Duna en Punto:

#DunaEnPunto | @diegopaulsen y críticas al #LimiteALaReelección “Esto es un traje a la medida para Chile. El país necesita un proyecto de ley como este (…) No podía ser que tuviéramos parlamentarios que llevaran 30 años ocupando su cargo” pic.twitter.com/5tyNoofBE4

#DunaEnPunto | @diegopaulsen y #LimiteALaReelección “Yo lo he dicho abiertamente, dos periodos en el mismo cargo público es suficiente, no me voy a respostular” pic.twitter.com/vHXpvFBp0t

— Radio Duna (@RadioDuna) June 4, 2020