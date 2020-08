Presidenta del Senado por paro de camioneros: “Aquí ha fallado el Estado. Ningún gobierno ha avanzando comprometidamente en abordar la demanda histórica del pueblo mapuche”

En Duna en Punto, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, analizó el inicio del paro de camioneros y los dichos del gobierno respecto de la postura de algunos parlamentarios.

#DunaEnPunto @_adrianamunoz tras reunión con camioneros: “No me pareció, y se lo transmití con todo respeto a Sergio Pérez, que se nos ponga entre la espada y la pared (…)Las puertas siempre tienen que están abiertas para dialogar, pero no sobre imposiciones” @Senado_Chile pic.twitter.com/UwKeunLyEK

#DunaEnPunto @_adrianamunoz

por dichos del ministro de Víctor Pérez: “Cuando entramos en ese tipo de diálogo no contribuimos en nada a la respuesta definitiva que hay que dar en La Araucanía (…) No es el camino, no es una buena señal del gobierno para invitar al diálogo” pic.twitter.com/Bf4DyL5hLT

— Radio Duna (@RadioDuna) August 27, 2020