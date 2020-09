Director ejecutivo de Espacio Público responde al ministro Paris: “No hemos hecho ninguna imputación a nadie. No tengo cómo hacerme cargo de cosas que no dice el informe”

Esto generó la molestia del ministro de Salud, Enrique Paris, quien señaló en el balance que “es imposible que existan estímulos, que no sé de qué tipo son, ojalá aclaran, que permitan bajar artificialmente el porcentaje el resultado de la PCR. De hecho en los últimos dos días ha habido un aumento de positividad del 8% y 9%. Aquí hay palos por que bogas y palos porque no bogas”.

Asimismo, sostuvo que “aceptamos las críticas y yo cuando asumí como ministro asumí como ministro dialogante y convocante, pero cuando ya se llega a estos límites de acusar de que artificialmente se están bajando las cifras mediante estímulos a las personas, yo lo encuentro fuera de todo límite”.

Ante eso, en Duna en Punto, Diego Pardow, director ejecutivo de Espacio Público, aseveró:

#DunaEnPunto | @DiegoPardow y molestia del ministro @DrEnriqueParis “Nosotros no hemos hecho ninguna imputación a nadie. No tengo cómo hacerme cargo de cosas que no dice el informe” @EsPublicoCL pic.twitter.com/i1MHzv79CX

— Radio Duna (@RadioDuna) September 24, 2020