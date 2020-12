Presidente de la CPC y segunda ola: “Actividades esenciales como la Construcción no pueden volver a cerrar y creo que es hoy el momento de ir priorizando aquellas cosas que son fundamentales”

En Duna en Punto, el presidente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Juan Sutil, analizó lo que ha sido el comercio en pandemia y lo que se viene para vacaciones de verano.

El dirigente gremial dijo que le parecieron bien las medidas que ha adoptado la autoridad, especialmente las restricciones de los fines de semana.

El líder empresarial dijo que este segundo brote de contagios que amenaza a la población “hay que tomarlo con mesura” en materia de restricciones, con un aspecto relevante para la economía como lo es la recuperación del mercado laboral.

“Actividades esenciales como la Construcción no pueden volver a cerrar y creo que es hoy el momento de ir priorizando aquellas cosas que son fundamentales. Por ejemplo, para mí, debieran estar totalmente prohibidos las reuniones en materia de fiestas, de pub y bares y eso no debiera no debiera estar bajo ningún concepto aceptado ni siquiera socialmente”, afirmó.