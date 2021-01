Mario Desbordes y militantes de RN que no respaldan su postulación presidencial: “Se está planificado un show para dañar mi candidatura y no se me pasaría por la cabeza pedir que se sancione”

En Duna en Punto conversamos con el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, sobre su candidatura presidencial en representación de RN.

#DunaEnPunto @desbordes y dichos de Carlos Larraín “Él no me va a apoyar jamás. En algún medio dijo que a mí me faltaba currículum, siendo que he sido presidente de partido, diputado, ministro, subsecretario. Ya no es cuestión si puedo ser o no mal candidato, es más de fondo” pic.twitter.com/YxdxNsC9e7

— Radio Duna (@RadioDuna) January 25, 2021