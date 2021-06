Giorgio Jackson y elecciones de Gobernador: “Con la baja participación, nadie puede alegrarse mucho”

El diputado habló de la mala noticia de la baja participación “de una ciudadanía poco conectada y no es culpa de la ciudadanía, si no de quiénes no hemos sido capaces de convocar”.

Agregando que “Tanto Unidad Constituyentes con Chile Vamos apenas con el 52% (…) no lo esperábamos”.

En #DunaEnPunto @GiorgioJackson “Estuvimos muy cerca de ganar en la RM con nuestra candidata @karina_ol (…) Hace un mes era impensado que pasara a segunda vuelta y visto en perspectiva, no lo esperábamos. Es un buen resultado” “Tenemos que convocar. Tenemos que hacer una autocrítica y también preguntarnos por qué, en una comuna como Ñuñoa que eligió a una candidata del Frente Amplio, no fuimos capaces de traspasar esos votos”, comentó. 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/C6T74GzGJS — Radio Duna (@RadioDuna) June 14, 2021

#DunaEnPunto @GiorgioJackson “Es acelerado decir que se dio un espaldarazo a la DC, por la baja participación y porque todo Chile vamos votó por la DC y no es que en una próxima candidatura vayan a votar por la DC” Sobre la candidatura de Gabriel Boric, Jackson comentó que “Boric representa dentro de Apruebo Dignidad, una vocería que puede unir. El atributo de convencer, pero también de ser convencido, es muy valioso para el momento que está viviendo Chile. Uno que debe sanar”. https://t.co/Oz6xkdFFEmhttps://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/OIHGcipTQl — Radio Duna (@RadioDuna) June 14, 2021

#DunaEnPunto @GiorgioJackson “Un ángulo que pasa desapercibido, es que Chile Vamos logró solo un Gobernador en todo Chile y el Frente Amplio dos (…) y no se mira tanto con triunfalismo” Agregando: “Con la baja participación, nadie puede alegrarse mucho”. 🔷 En vivo https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/SC9Tye3d90 — Radio Duna (@RadioDuna) June 14, 2021