Ministro Bellolio: “Nosotros tomamos la propuesta del Colmed y rescatamos algunos puntos que son super buenos. Uno es que sea prioridad que los colegios abran en Fase 1”

En Duna en Punto, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la propuesta de Colegio Médico, el plan de vacunación y los programas presidenciales presentados de los candidatos a la primaria.

El programa de gobierno de Daniel Jadue

El ministro se refirió al programa de gobierno del reelecto de la comuna de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue.

En el texto se contempla, entre otras cosas, el fin al sistema de AFP, retiro del 100% de los fondos de las cuentas previsionales, impuesto permanente a los altos patrimonios, royalty a los recursos naturales y fin al Crédito con Aval del Estado.

”Me ha llamado más la atención el programa del candidato Jadue porque en varios puntos se arrepintieron. En la parte de cómo se expropiaban los fondos de las AFP, al principio decían que sí de todas maneras, y ahora dice que no, que es un 100% de retiro. Vi una columna de mi antiguo profesor de economía de las pensiones donde hace algunos cálculos, y no se establece, por ejemplo, que para mantener esa propuesta, tendría que subir la cotización de un 13% hoy día a un 32%. Ese tipo de cosas que no se mencionan que son necesarias para que se sostengan en el tiempo”, dijo el ministro Bellolio.

“Creemos ahí que hay un debate legítimo, primero en primarias, después en las presidenciales, pero es bueno que pongan por escrito cosas que dijeron distinto en el pasado”, dijo el ministro vocero de gobierno.

Además, sostuvo que “algo que me preocupa es lo que dijeron por ahí respecto a los medios de comunicación y esa restricción a la libertad de prensa y editorial, como se ha planteando en otras latitudes de Latinoamérica, y que termina con una asfixia a la libertad de expresión”, dijo sobre el apartado en el que Jadue plantea “modificar la concepción Neoliberal de los derechos asociados a la comunicación y hacer más equitativo el sistema de medios”.