En Duna en Punto, la senadora se refirió a la denuncia por millonarios pagos a asesores de Karina Oliva durante su campaña para gobernadora y su decisión de respaldar al candidato del Partido Republicano.

#DunaEnPunto Jacqueline van Rysselberghe y Sichel “Pensé que tenía todas las opciones para ser presidente, pero empezó a equivocar de adversarios y a golpear a nuestro sector, no me sentí para nada cómoda. No he visto un cambio de actitud”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/2Il2hQP9NO

— Radio Duna (@RadioDuna) November 18, 2021