Marcela Cubillos: “Lo que se hizo no fue mejorar la descentralización ni mejorar la participación, si no un sistema que no es regional ni federal. Una mezcla a la chilena”

La convencional constituyente fue clara al decir también que “se le ha dado la oportunidad a la CC de redactar una constitución y si a los chilenos no les gusta, lo lógico es que vuelva a donde nunca debería haber salido, que es el Congreso (…) Me parece absurdo que si falla una CC, elijas otra”.

#DunaEnPunto @mcubillossigall “El texto no está saliendo por la hora, está saliendo mal por el ánimo refundacional de este cuento. A la hora que sea”

Estado Regional y otros 27 artículos fueron aprobados, pero 8 no cumplieron los ⅔ ¿Cuáles son?

#DunaEnPunto @mcubillossigall “Quedó un cambio del Estado de Chile muy radical (…) Lo que se hizo ayer no fue mejorar la descentralización ni mejorar la participación, si no un sistema que no es regional ni federal. Una mezcla a la chilena”https://t.co/ZhqMwqAHLE pic.twitter.com/DAqDbaM9CP

— Radio Duna (@RadioDuna) February 17, 2022