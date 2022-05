Cristián Monckeberg y quórums: “Hay que darle espacio a la política, no puede haber una Constitución de amarre que impida los cambios. Esto no quedó bien y no sé si en Normas Transitorias se puede arreglar”

En Duna en Punto el convencional y miembro de Normas Transitorias, Cristián Monckeberg, se refirió al trabajo de la Comisión de Normas Transitorias y la necesidad de evitar la ansiedad en esta parte del proceso.

— Radio Duna (@RadioDuna) May 18, 2022

#DunaEnPunto @cmonckeberg “Para mí la propuesta de nueva Constitución no es muy buena, pero puede ser un desastre si no se hace bien” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/67VTOymggG

— Radio Duna (@RadioDuna) May 18, 2022

#DunaEnPunto @cmonckeberg y quórums “Hay que darle espacio a la política, no puede haber una Constitución de amarre que impida los cambios. Esto no quedó bien y no sé si en Normas Transitorias se puede arreglar” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/R8GEItDNf9

— Radio Duna (@RadioDuna) May 18, 2022