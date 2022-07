José Miguel Insulza y quórum de 4/7: “He luchado durante muchos años por esto, que aparezca en un mal momento no significa que no lo vaya a votar a favor”

En Duna en Punto, el senador socialista, José Miguel Insulza, se refirió a la carta del ex presidente Ricardo Lagos y la propuesta de bajar el quórum de 4/7.

#DunaEnPunto @Insulza y quórum de 4/7: “Ese proyecto lo más probable es que se va a aprobar, yo no lo hubiese presentado ahora (…) He luchado durante muchos años por esto, que aparezca en un mal momento no significa que no lo vaya a votar a favor”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/b9oF92iTaC

