Paulina Vodanovic y la posibilidad de un nuevo plebiscito si pierde el Apruebo: “El tema es cuál es la necesidad de plantearlo ahora. Pareciera que Ximena Rincón y los parlamentarios de la DC están concentrados en reafirmar el Rechazo”

En Duna en Punto, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se refirió a la propuesta de los senadores DC, Ximena Rincón y Matías Walker, respecto de un nuevo plebiscito si gana el rechazo y los dichos del presidente Gabriel Boric sobre cambios a la nueva Constitución.

#DuanEnPunto @pvodanovic y propuesta de Rincón y Walker en el caso que gane el Rechazo: “Hacer un nuevo plebiscito no me parece necesario. De verdad que tanta propuesta no es el momento”@PSChile https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/gtI2tTpXJP

— Radio Duna (@RadioDuna) July 27, 2022