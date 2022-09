Senador Latorre y decisión de Chile Vamos: “Les puedo conceder el punto que las declaraciones pudieron estar demás, pero bajarse de una conversación por dos declaraciones es más un pretexto. Habla más bien del desorden interno que tienen”

En Duna en Punto, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se refirió a la decisión de Chile Vamos de no participar de la tercera reunión para un nuevo proceso constituyente y la solicitud que el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, vuela al comité político.

#DunaEnPunto @senadorLatorre y decisión de Chile Vamos de no participar de la reunión del jueves: “No creo que era para tanto (…) Me parece que es pretexto y es como cambiar en el camino ciertas reglas del juego” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/3VzhXAEmFV

#DunaEnPunto @senadorLatorre y petición de reincorporación del Ministerio de Desarrollo Social al comité político: “Eso estaba conversada no solo con el ministro Jackson, hay una decisión que no es mía tampoco, emana del consejo político. Pero es una solicitud no una exigencia” pic.twitter.com/a54SDsplgh

— Radio Duna (@RadioDuna) September 14, 2022