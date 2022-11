Diputado Guillermo Ramírez, UDI, por nueva Constitución: “No vamos a firmar jamás un acuerdo donde tengamos la duda que puede replicar lo que pasó en la primera convención”

Guillermo Ramírez, diputado UDI, se refirió a la propuesta del oficialismo por el proceso constitucional.y comentó algunas posiciones sobre la reforma previsional, el presupuesto y la presidencia de Vlado Mirosevic en la Cámara Baja.

#DunaEnPunto | Diputado Guillermo Ramírez: “Hay una parte de la izquierda que quiere un intento refundacional (…) No vamos a firmar jamás un acuerdo que tengamos la duda que puede replicar lo que pasó en la primera convención” pic.twitter.com/w4BDg9cEDY

#DunaEnPunto | Diputado Guillermo Ramírez: “Preferiría llegar a un acuerdo antes que después, pero si no se llega en noviembre no se llega (…) vamos a seguir sentados en la mesa buscando un acuerdo con toda la paciencia. El tiempo no nos va a apremiar” pic.twitter.com/AUTlOfSamV

— Radio Duna (@RadioDuna) November 21, 2022