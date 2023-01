Juan Ignacio Latorre y designación del fiscal nacional: “Le dije al presidente que voy a respaldar la decisión que él tome. Tengo mis reparos con Ángel Valencia pero sería bien irresponsable del Senado no colaborar en este tercer intento”

En Duna en Punto, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se refirió a la designación de Ángel Valencia como fiscal nacional.

#DunaEnPunto @senadorLatorre y designación de Ángel Valencia como fiscal nacional: “El presidente hace una apuesta por una persona que supuestamente tendría los 2/3 de la quina, pero que probablemente no es del gusto del oficialismo” https://t.co/Oz6xkdGdtU pic.twitter.com/cCaSoxEvo7

#DunaEnPunto @senadorLatorre y designación de Ángel Valencia para fiscal nacional: “Que yo sepa, el presidente no está negociado nada con la UDI directamente (…) No hay ningún compromiso. No creo que el presidente esté en una lógica de coyuntura para calmar a un sector” pic.twitter.com/TKbVVVWBRm

