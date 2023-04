Agustín Romero tras aprobación de las 40 horas: “Creo que lo importante acá no es buscar cómo trabajar menos sino cómo producir más, y no veo al gobierno preocupado de generar empleo”

En Duna en Punto, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, se refirió a la aprobación del proyecto 40 horas y las reglas del uso de la fuerza presentado por el gobierno.

#DunaEnPunto @agustinromerole y rechazo a #40horas: La crítica (de la ministra Jara) me parece injusta, nosotros hemos apoyado practicamente todas la políticas que el gobierno ha impulsado para ayudar a la gente. En esta norma en particular no vemos que ayuda a la gente" pic.twitter.com/I51ttNwlLD

— Radio Duna (@RadioDuna) April 12, 2023