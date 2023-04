Presidente (s) de Sonami y royalty: “El diseño del impuesto no nos gusta porque va sobre los ingresos y no sobre los márgenes (…) No distingue eficiencia ni costos”

Cristián Argandoña, presidente (s) de Sonami, se refirió a la discusión del royalty minero:

Argandoña "Estamos en periodo de leyes bajo no altas (…) Los costos de operaciones hoy son más altas que en el pasado, por lo que los riesgos de quedar fuera de carrera son altas (…) No se ha sopesado que se pueden ir a otro lado"

Argandoña y royalty "Es un impuesto que el diseño no nos gusta porque va contra los ingresos y no sobre los márgenes que generan las operaciones y no distingue eficiencia ni costos. El óptimo es que vaya sobre márgenes"

🔷 https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/4ET6Vrxh4O

