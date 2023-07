Juan Luis Castro y sus dichos sobre “Me da una vergüenza enorme estar apoyando al Gobierno”: “Mi compromiso no está en duda (…) Yo no me he cambiado de caballo ni soy de derecha”

En Duna en Punto, el senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, se refirió a sus dichos de que “me da una vergüenza enorme estar apoyando al Gobierno”, el informe de la Contraloría que declaró 29 convenios ilegales por $13 mil millones y la declaración del ministro de Justicia, Luis Cordero, de que “Democracia Viva es un caso de corrupción”.

#DunaEnPunto@DoctorJLCastro y sus dichos sobre “Me da una vergüenza enorme estar apoyando al Gobierno”: “Mi compromiso no está en duda (…) Yo no me he cambiado de caballo ni soy de derecha” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/nZG1CvLL5f

— Radio Duna (@RadioDuna) July 31, 2023