Jorge Alessandri y dichos del presidente Boric sobre el suicidio de militar condenado por el asesinato de Víctor Jara: “Me pareció de la máxima gravedad, no era comparación que debía hacer (…) No aporta a la unidad, denigra el cargo”

En Duna en Punto, Jorge Alessandri, diputado UDI, se refirió a la itinerario del gobierno para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y la comparación del presidente Gabriel Boric entre la muerte de Guillermo Teillier y el suicidio del ex militar condenado por la muerte de Víctor Jara.

#DunaEnPunto@jalessandri y dichos del presidente Boric sobre el suicidio de militar condenado por el asesinato de Víctor Jara: "Me pareció de la máxima gravedad, no era comparación que debía hacer (…) No aporta a la unidad, denigra el cargo"https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/MFjpPz2iQU

— Radio Duna (@RadioDuna) August 30, 2023