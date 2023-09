José Miguel Castro sobre informe de Contraloría por Caso Convenios: “Es lapidario. Es un nuevo terremoto para el Minvu”

El presidente de la Comisión investigadora del Caso Convenios, José Miguel Castro, se refirió al informe entregado por la Contraloría que da cuenta de que existió “falta de probidad” por parte del exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, quien dividió montos de convenios para evitar la fiscalización.

Además se conocido que al menos 12 personas tenían contrato en el Serviu y también en fundaciones.

“Estamos metidos en una madeja y estamos con mucha suciedad bajo la alfombra”, comentó Castro.

“No entiendo cómo esto se repitió en la mayoría de los Servius del país”, agregó Castro.

