David Bravo: “La situación del mercado laboral actual es de emergencia no declarada”

En Duna en Punto, David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y estudios Longitudinales PUC, se refirió al estudio que refleja que las actuales tasas de reemplazo (sueldo que recibirán los pensionados respecto a su ingreso cuando trabajaba) de las pensiones son mayores a las que expresan las autoridades.

#DunaEnPunto @dbravo_UC y tasa de desocupación: “El número de ocupados está con un déficit muy importarte. La situación del mercado laboral actual es de emergencia no declarada (…)Este es un retroceso de 13 años” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/Ru08LaHtPc

#DunaEnPunto @dbravo_UC y recuperación del empleo: “Me preocupa que por no tomar esto como una emergencia no estamos haciendo cosas (…) El salario mínimo es bueno para quien tiene empleo pero no para dar oportunidad para las personas que están fuera” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/jq9KcbtDTY

— Radio Duna (@RadioDuna) November 30, 2023