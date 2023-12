Paulina Vodanovic tras declaración de Tatiana Rojas, ex subsecretaria de Vivienda: “Creo que el ministro (Montes) señala las cosas como son”

En Duna en Punto, Paulina Vodanovic, presidenta del PS, se refirió a las detención de Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva y exmilitante de Revolución Democrática (RD) y al ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras y el futuro del ministro del Minvu, Carlos Montes.

#DunaEnPunto @pvodanovic

, presidenta del @PSChile y detención de Andrade y Contreras: “A mí no me gusta la teoría del empate, pero me parece destacar que se avance en la investigación”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/Sn3cA5NgJi

— Radio Duna (@RadioDuna) December 14, 2023