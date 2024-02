Carolina Leitao y crisis de seguridad: “Si no es posible establecer un estado de excepción en la RM bueno establezcamos la infraestructura crítica. También planteamos aprovechar la experiencia de los alcaldes”

En Duna en Punto, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, se refirió a la crisis de seguridad y la necesidad de implementar un plan para enfrentarla.

Además, la alcaldesa aseveró que “más que seguir discutiendo sobre si o no al estado de excepción, discutamos sobre un plan que tenga objetivos y resultado, y que todas las fuerzas políticas sean generosas de no estar pensando que cada día que matan a alguien le van a ir a cobrar al gobierno que el plan no funciona. Eso es populismo, no se van a acabar los homicidios de un día para otro”.