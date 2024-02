Henry Leal sobre pensiones de gracia: “Nunca tuvimos los antecedentes que tuvo Contraloría. El gobierno no nos entregó (…) siempre se trató de ocultar información”

El diputado por La Araucanía, Henry Leal, se refirió a la figura del fallecido expresidente Sebastián Piñera, además de la situación en las pensiones de gracia otorgadas en el marco del estallido social, 27 de las cuales se han revocado por haber sido otorgadas a personas con antecedentes delictuales.

#DunaEnPunto @HenrylealbIX “Creo que el Presidente fue sin duda el líder de la derecha, fue un gran estratega (…) promovió acuerdos, hizo gestos al centro y la historia lo va a juzgar de buena manera. A veces incomprendido por nosotros mismos”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/YnVeBDcYmA — Radio Duna (@RadioDuna) February 8, 2024

#DunaEnPunto@HenrylealbIX “Hubo una mala utilización de las pensiones de gracia, son para personas que se les otorga un reconocimiento (…) Se debió hacer una ley reparatoria. Se optó por algo distinto, mi sector votó en contra en ese momento y seguimos siendo críticos” pic.twitter.com/3BTXoFMqBg — Radio Duna (@RadioDuna) February 8, 2024

#DunaEnPunto @HenrylealbIX “Nunca tuvimos los antecedentes que tuvo Contraloría. El gobierno no nos entregó y así y todo obtuvimos antecedentes que pedimos por transparencia. Siempre se trató de ocultar la información” pic.twitter.com/Cfc2Jgwjhn — Radio Duna (@RadioDuna) February 8, 2024

Sobre las pensiones revocadas, el diputado Leal comentó: “No conocemos los casos, eso lo sabe el gobierno, no están publicados en ninguna parte”.

Y agregó que “es importante que esto no ocurra y por eso vamos a legislar al respecto y que quede explícito que se debe revocar si es que hay personas con antecedentes delictuales. Esto ha impactado de cómo casos tan burdos tuvieron pensiones de gracia”.

Siendo claro al decir “no cuestiono si tiene pensión por algo leve que se puede justificar, como una riña, pero hay casos que no se pueden justificar. No estamos buscando joder al gobierno ni criticar por criticar, si hay pensiones bien dadas que se mantengan, pero las que no, que se revoquen y que transparenten cuáles son los criterios para hacerlo”.