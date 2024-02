Gloria Hutt y críticas a discurso de Boric en funeral de Piñera: “En este caso el PC ha sido lo que es. Tienen su postura y su forma de descalificar permanentemente y no han sido respetuosos de la decisión y postura del presidente”

En Duna en Punto, Gloria Hutt, presidenta de Evópoli, se refirió a la reunión del 6 de marzo que tendrá la derecha para buscar la unidad del sector y las críticas del PC al mea culpa realizado por el presidente Gabriel Boric en el funeral del ex mandatario, Sebastián Piñera.

#DunaEnPunto@GloriaHutt y discurso del presidente Boric en funeral de Sebastián Piñera: “Agradezco y reconozco la actitud institucional, con eso recupera los valores de la República (…) Me preocupa pero no me sorprende la actitud del PC”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/8Oot30Cga4

— Radio Duna (@RadioDuna) February 13, 2024