Gloria Hutt sobre secuestro de Ronald Ojeda: “Cuando han existido sesiones secretas, no se han filtrado (…) Corresponde que la ministra vaya y entregue lo que le corresponde entregar”

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, se refirió al rapto del exmilitar venezolano a una semana del hecho, además de la condonación del CAE y la reforma previsional.

#DunaEnPunto @GloriaHutt “Hemos conversado con la ministra, pero la información que tenemos es la misma que la que está en la prensa. Pero vamos a ir en la tarde porque preocupa a todos que una persona desaparezca y no se sepa más y es totalmente irregular” pic.twitter.com/uZeBQLtoCV — Radio Duna (@RadioDuna) February 28, 2024

#DunaEnPunto @GloriaHutt “Esto es una señal de riesgo para la seguridad nacional que nosotros anticipamos en una declaración, más allá de la delincuencia común, que ya era una señal de riesgo (…) Tiene todo el sentido del mundo hacer una sesión especial secreta si es necesario” pic.twitter.com/KgQO7KsSKt — Radio Duna (@RadioDuna) February 28, 2024

#DunaEnPunto @GloriaHutt “Cuando han existido sesiones secretas, no se han filtrado. Hay un compromiso que va más allá del interés de los Parlamentarios, estamos hablando de riesgos para la seguridad. Corresponde que la ministra vaya y entregue lo que le corresponde entregar” pic.twitter.com/Wx273uE0e8 — Radio Duna (@RadioDuna) February 28, 2024

#DunaEnPunto @GloriaHutt "Se sigue tratando como si fueran delitos comunes, pero aumenta el nivel de violencia y crímenes relacionados con el narcotráfico y eso debilita la democracia"

#DunaEnPunto @GloriaHutt sobre #reformaprevisional “Compartimos la urgencia de mejorar el sistema (…) Hemos hecho propuestas concretas y nos pasa que volvemos a recibir la misma propuesta de fortalecer un sistema de reparto y que el Estado administre todos los fondos” pic.twitter.com/eC8JHIPATT — Radio Duna (@RadioDuna) February 28, 2024

“Ya está bueno de seguir haciendo experimentos. Vimos lo que pasó con los Slep, se advirtió hasta el cansancio lo que iba a pasar, aparecen hasta los mismos ex lideres estudiantiles diciendo que fue un error. Uno no puede experimentar con políticas públicas. La obligación y seriedad del trabajo, consiste en anticipar, medir y tener el respaldo para defender una postura no por razones ideológicas, por razones técnicas”.