Ministro de Educación e inicio de clases en Atacama: “Estamos evaluando el ingreso diferido”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al inicio de clases específicamente en los Slep de Atacama, establecimientos que, según ha dicho el Colegio de Profesores, no están en las condiciones mínimas para iniciar el año escolar la próxima semana. Algo que Cataldo desmintió diciendo que son tres o cuatro recintos, “no es bueno convertir la realidad de tres establecimientos en todo el territorio”.

#DunaEnPunto @nico_cataldo e inicio de clases en Atacama el 5 de marzo “Es condición sine qua non y no vemos razón para que así no sea”

#DunaEnPunto @nico_cataldo y posible paro del Colegio de Profesores “Yo esperaría que no lo hagan, porque hay retrasos, pero hay avances. La mayoría son temas menores y están en condiciones de funcionar (…) No es bueno convertir la realidad de tres establecimientos en todo el… pic.twitter.com/1rsauOhmP9

#DunaEnPunto @nico_cataldo “Con el partido socialista, mis relaciones están en un muy buen pie (…) No me corresponde referirme como ministro de Estado a las declaraciones de un parlamentario, pero puedo decir que quienes me conocen saben que no soy sectario” pic.twitter.com/owNMBy8SUR

— Radio Duna (@RadioDuna) March 1, 2024