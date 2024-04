María José Hoffmann responde a pdte. de Republicanos por candidaturas a primarias: “No vamos a aceptar que sea por cuotas y a puertas cerradas, y que nuestros candidatos queden por fuera porque un partido pide la comuna”

Los presidentes de los partidos de Chile Vamos (Renovación Nacional, la UDI y Evópoli) acudieron el martes a la sede del Servicio Electoral (Servel) para inscribir su pacto electoral de cara a los comicios municipales y de gobernadores regionales de octubre próximo.

A través de una plataforma digital dispuesta por el Servel, el conglomerado tiene plazo hasta las 23.59 horas de mañana miércoles para registrar a los candidatos para la elección preliminar.

Una de esas comunas es Lo Barnechea. Chile Vamos confirmó que se enfrentarán el exalcalde de Santiago Felipe Alessandri (RN), la expresidenta de Evópoli Luz Poblete y el excore Carlos Ward (UDI).

En Providencia, en tanto, el ex vocero de Gobierno Jaime Bellolio (UDI) está a la espera de la definición de RN; mientras en Puente Alto la exministra Karla Rubilar (RN) está disponible para eventualmente competir con los primos Felipe y Manuel José Ossandón, pero horas después el segundo desistió de postular.

Sobre esto, en Duna en Punto, María José Hoffmann, secretaria general de la UDI sostuvo “me parece que es un buen número y una buena señal. Nos habría encantado haber involucrado a otros partidos, como el Republicano y haber definido un candidato del sector”.

Asimismo, Hoffmann se refirió nuevamente a las criticas del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien comentó a El Mercurio que sería “inamistoso” que Chile Vamos hiciera primarias en los lugares donde Republicanos presentarán candidaturas municipales y regionales.

“Si tu no estás dispuesto a competir, no puedes pedir que el otro te regale el cupo. Ese no es el camino”, afirmó.