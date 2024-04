Jaime Bellolio y su posible candidatura a Providencia: “Por supuesto sería un continuador de la gestión de Evelyn Matthei y además uno tiene que hacer cosas diferentes, son las dos cosas”

En Hablemos en Off, el ex vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a su posibilidad de postular a la alcaldía de Providencia, tras la decisión de Evelyn Matthei de no postular a la reelección.

En un anuncio el viernes pasado, la edil informó de su decisión de no competir por el sillón de la alcaldía, en medio de un punto de prensa realizado en el Café Literario del Parque Balmaceda en Providencia.

“Por supuesto, continuaré siendo alcaldesa de Providencia hasta el último día de mi mandato, en diciembre de este año. Y lo haré con fuerza, compromiso y dedicación, de la misma manera que he intentado hacerlo durante 7 años y medio”, expresó.

Sobre cómo sería su gestión en el caso de asumir la alcaldía, Bellolio aseveró: “por supuesto sería un continuador de la gestión de Evelyn Matthei y además uno tiene que hacer cosas diferentes, son las dos cosas” .