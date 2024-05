Paulina Vodanovic y avance de ley corta: “Desde el PS no estamos por una defensa de las isapres, sino que el sistema no colapse”

En Duna en Punto, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se refirió al avance de la Ley Corta de Isapres, tras ser despachada de la Comisión Mixta a la sala del Senado, que discutirá este proyecto el lunes.

Dentro del texto aprobado, se estableció que las aseguradoras podrán devolver los cobros en exceso en un plazo de 13 años.

Los mayores de 65 y menores de 80 años recibirán su reembolso en tres años, mientras que los octogenarios lo harán en dos años.

Frente a esto, Vodanovic aseveró que ” se despachó el proyecto con un buen acuerdo”.

“Hay una preocupación porque el sistema de salud no colapse, no solo las isapres. Desde el PS no estamos por una defensa de las isapres, sino que el sistema no colapse”, aseveró.