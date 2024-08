Guillermo Ramírez sobre seguridad: “salvo el Gobierno, los distintos poderes del Estado están haciendo mejor su pega (…) Acá el actor que no lo hace bien es el Gobierno”

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a la crisis de seguridad que se vive en el país y específicamente en la Región Metropolitana, siendo duro con el Gobierno al manifestar que “tema de la delincuencia es multifactorial. Pero salvo el Gobierno, los distintos poderes del Estado están haciendo mejor su pega (…) Veo a la fiscalía haciendo la pega (….) Acá el actor que no lo hace bien es el Gobierno”.

Y tomó las palabras de la senadora Paulina Vodanovic, quien criticó al Gobierno, de su propia alianza, en el manejo que ha tenido sobre la delincuencia. Y agregó “me sorprendió que José Antonio Gómez hace meses entregó una propuesta que no se ha mirado y que propone que el Presidente tenga otro rol (…) El Gobierno prometió una cárcel de alta seguridad y no sabemos en qué está”.

Sobre el plan calle sin violencias, Ramírez expresó que eEl subsecretario Monsalve reconoció que en la RM no han logrado mejorar en nada los números en la RM, entonces hay un consenso de Gobierno y oposición que la gestión en materia de orden público y control de la delincuencia ha sido completamente ineficaz”.

¿Una nueva candidatura de Michelle Bachelet?

Sobre el “no soy candidata” de la expresidenta Michelle Bachelet, Ramírez dijo “esto de no soy candidata ya es un recurso que ocupó antes de su segunda campaña y hoy día, es real, no es candidata, pero no está diciendo que no va a ser candidata (…) Veo a una expresidenta que se comporta como candidata”.

Y aseguró que si “la expresidenta Bachelet, si es candidata, va a tener que responder por sus reformas políticas. Educación, tributaria, migración, ocurrieron en el gobierno de ella”.