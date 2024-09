Andrés Jouannet y decisión de no ir a la reunión en Cerro Castillo: “No estoy para las puestas en escena. A mí nadie me puede decir que no he colaborado y presentado proyectos de ley. De qué va a servir hablar con el Presidente”

Este martes el residente Gabriel Boric, la ministra Carolina Tohá y el titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, llegarán hasta Cerro Castillo, Región de Valparaíso, para reunirse con diputados y senadores de la Comisión de Seguridad, en una reunión solicitada por los legisladores para conocer las medidas que el Gobierno está tomando en materia migratoria y, además, política carcelaria.

Entre los parlamentarios que decidieron no asistir a este encuentro está el diputado y presidente de Amarillos Chile, Andrés Jouannet, en Duna en Punto sostuvo: “Yo no estoy para las puestas en escena. A mí nadie me puede decir que no he colaborado y presentado proyectos de ley, de qué va a servir hablar con el presidente”.

“Yo le pediría al gobierno que al menos se ponga naranjo con sus parlamentarios que no votan, se abstienen o votan en contra las leyes de seguridad”, afirmó.

Asimismo, Jouannet aseveró que “le hemos dicho al gobierno que creen algunas zonas de Santiago, no todas, un estado de excepción donde los militares apoyen a Carabineros” .