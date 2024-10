Emilia Schneider y proyecto que termina con el CAE: “Le va a dar más recursos a las instituciones que se adscriban a este plan y que efectivamente se dediquen a educar y no a lucrar o ser una caja de pagadora de favores políticos”

En Duna en Punto, Emilia Schneider, diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Educación, se refirió al proyecto que busca financiar la educación superior y elimina el Crédito con Aval del Estado.

#DunaEnPunto @emischneiderv y fin al CAE “Es un anuncio importante que da cuenta que el gobierno cumple sus compromisos y que va a ser un proyecto que va a apoyar a las familias de esfuerzo y a la clase media” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/5y0ebGvTwf — Radio Duna (@RadioDuna) October 8, 2024

#DunaEnPunto @emischneiderv y fin al CAE “Es un anuncio importante que da cuenta que el gobierno cumple sus compromisos y que va a ser un proyecto que va a apoyar a las familias de esfuerzo y a la clase media” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/5y0ebGvTwf — Radio Duna (@RadioDuna) October 8, 2024

#DunaEnPunto@emischneiderv “Los deudores actuales van a estar sosteniendo un fondo, basado en la solidaridad y progresividad, que le va a dar sostenibilidad al sistema. El CAE no es sostenible” https://t.co/Oz6xkdGdtU pic.twitter.com/Xs27vcpmlQ — Radio Duna (@RadioDuna) October 8, 2024

#DunaEnPunto@emischneiderv y fin la CAE: “Aquí no se va a desfinanciar a las instituciones, no lo comparto. Este va a ser un fondo más responsable y sostenible que los actuales créditos, y le va a dar más recursos a las instituciones que se adscriban a este plan” pic.twitter.com/xFTbVGkDqX — Radio Duna (@RadioDuna) October 8, 2024

Asimismo, sostuvo que “Aquí no se va a desfinanciar a las instituciones, no lo comparto. Este va a ser un fondo más responsable y sostenible que los actuales créditos, y le va a dar más recursos a las instituciones que se adscriban a este plan y que efectivamente se dediquen a educar y no a lucrar o ser una caja de pagadora de favores políticos”