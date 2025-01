David Bravo sobre reforma de pensiones: “Me hubiera gustado que fuera más gradual (…) porque va a afectar en el corto plazo. Aún no recuperamos el empleo de antes de la pandemia”

El director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, se refirió a los próximos pasos de la reforma de pensiones en el Congreso y las complicaciones que podría enfrentar.

Frente a esto, el economista comentó que el acuerdo entre el Gobierno y Chile Vamos “ha sido atacado desde dos flancos extremos. Es un buen acuerdo, que permite movernos hacia la dirección correcta (…) Pero ya hemos visto que las ventanas de oportunidades no las hemos aprovechado y estamos en un momento crítico”.

Siguiendo esta línea, el experto en pensiones apuntó a que “la gran noticia es alejarnos de estos extremos que no nos han permitido avanzar en esta materia”.

Pese a ello, Bravo expresó que la presentación de un proyecto para introducir a un inversor público en el sistema previsional “no le hace muy bien al acuerdo, porque tiene grandes escollos, y darse gustos puede ser para hablarle a la galería. Espero que se considere”.

Así las cosas, insistió en que “este acuerdo hay que tomarlo, no hay que perderse. Nos vamos a arrepentir si no es así”.

Los efectos de la reforma de pensiones

Por otro lado, el académico se refirió a los posibles efectos que tendría la reforma en las arcas fiscales y, especialmente, en el empleo y el crecimiento económico debido al alto costo para los empleadores.

“Si queremos mejorar las pensiones, el aumento de la cotización tiene que darse. Me hubiera gustado que fuera más gradual, lo que más me preocupa es el primer y segundo año, porque va a afectar en el corto plazo. aún no recuperamos el empleo de antes de la pandemia”, expresó.