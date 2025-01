Carlos Kuschel insiste en “corregir” la reforma de pensiones

En Duna en Punto, el senador RN, Carlos Kuschel, se refirió a la recién aprobada reforma previsional en el Senado, aunque él votó en contra.

Como expresó, sus reparos están porque “me preocupa los aumentos en la cesantía”. Agregando: “Hay varias mejoras, no obstante eso, mantengo estas reservas porque me preocupa lo que he mencionado y en mi región la informalidad es alta. Ayer se aprobó sin mi voto”.

Y fue enfático al decir: “Tenemos que corregir (…) Pido ajustes porque esto es muy grave para las personas que pueden perder sus empleos que calculo entre 400 y 600 mil”.

Concluyendo que “esto tiene varias cosas buenas, pero le pongo un 3, pero no sé si va a mover la aguja. Yo quería más tiempo. Esta semana se cierra el año económico y hay que saber dónde estamos”