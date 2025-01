Constanza Martínez y reforma de pensiones: “Estamos contentos con el acuerdo. Es un momento histórico”

La presienta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió a la aprobación de la ley que da paso a una reforma de pensiones comentando que “estamos muy contentos. Chile al fin logra una reforma de pensiones después de más de 10 años. Esta reforma va a lograr mejorar concretamente la vida de la gente”.

Agregando que “pareciera que los acuerdos cierran las discusiones y nosotros pensamos que los acuerdos permiten avanzar. Hoy, avanzamos en un primer paso (…) No nos gusta el sistema de AFPs, pero podemos tener un avance”.

Apuntando que “estamos contentos con el acuerdo, es un momento histórico y la discusión permitió mostrar verdades veladas. Republicanos ha hablado que se hizo un manotazo a la plata de los chilenos, hicieron una campaña del terror y apenas las aseguradoras extranjeras mencionan que podría haber una expropiación, los que se dicen republicanos ponen el grito en el cielo defendiendo capitales extranjeros”.

Sobre la carrera presidencial, Martínez comentó “decidimos la necesidad de llevar una candidatura propia (…) No me gusta hablar de nombres porque se ha visto en la derecha, que hay estancamiento (…) Se pone énfasis en nombres y se destaca poco los proyectos”.

Sobre “Catalina Pérez está fuera de nuestro partido (…) En el caso de Maite Orsini creemos que los antecedentes no van on nuestros principios y se elevó una investigación interna y no se respaldará una posible nueva campaña al Congreso”.