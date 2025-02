Ministro Cataldo sobre vuelta a clases: “Son más de 3 millones de estudiantes, con un sistema que tiene dificultades regularmente, un inicio del año escolar sin problemas no existe”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió en Duna en Punto al proceso de la vuelta a clases durante febrero y los próximos desafíos de educación durante este año.

“Tenemos la convicción de que hemos todo el esfuerzo para tratar de iniciar en las mejores condiciones, por eso nos hemos preocupado de que muchas cosas estén desarrolladas como lo hemos pensado, como la entrega de resultados del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) en marzo”, comentó.

De igual manera, apuntó a que “son más de 3 millones de estudiantes, casi 11 mil establecimientos educacionales a nivel nacional, con un sistema que tiene dificultades regularmente, entonces un inicio del año escolar sin problemas no existe”.

Respecto a la entrega de resultados del Simce, el secretario de Estado expresó que “siempre debe tener un foco formativo, retroalimentar para la corrección y la mejora. Eso tiene que ocurrir a principio de año”.

@nico_cataldo sobre término a la deuda histórica: "Logramos tener una propuesta que pudiera equilibrar responsabilidad fiscal y dignidad, ese es nuestro mérito y el de los profesores"

Sobre la pausa en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, el ministro reveló que “teníamos que traspasar 23 al año, eso era inaccesible, hubo una medida de racionalidad que tomamos”.

Cataldo y las definiciones del PC

Por otro lado, el secretario de Estado fue consultado por las determinaciones de su partido frente a las próximas elecciones presidenciales, y la opción de llevar a un candidato propio a las primarias del oficialismo.

“El Partido Comunista tiene una tradición. Hemos presentado varios candidatos presidenciales a lo largo de la historia. No son muchos. Pablo Neruda en su minuto, Gladys Marín, y en general han sido candidaturas significativas que han acompañado otras candidaturas que han terminado convirtiéndose en presidencia”, afirmó.

Siguiendo esta línea, Cataldo apuntó a que “el partido tiene que plantearse en serio esta discusión presidencial. Ahora, otra cosa es que el partido resuelva o no llevar un candidato propio”.

“No tengo claro cuál es el debate interno que se está desarrollando toda vez que no soy parte del equipo de dirección interna, soy ministro de Estado, entonces me cuesta opinar más. Pero me parece que ese va a ser un debate ineludible. Es el debate que tiene ahora marzo, no solo el PC, sino todos los partidos del espectro político”, agregó.