Eric Aedo: “La DC debe participar a una primaria diferente a la que esté el FA y el PC (…) Distinto es si va Michelle Bachelet, ella misma genera una unidad con la DC y la izquierda”

El presidente en ejercicio de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo (DC) se refirió al inicio del año legislativo y las posibles candidaturas presidenciales en el oficialismo y en su partido.

Por una parte, el parlamentario señaló que de cara a los próximos proyectos en materia de seguridad, “infraestructura crítica y un sistema nacional de inteligencia es realmente urgente”.

De igual manera, el demócratacristiano, señaló que es necesario avanzar en proyectos económicos, resaltando la necesidad de elevar los niveles de crecimientos luego de la aprobación de la reforma de pensiones.

Así también, Aedo advirtió al Ejecutivo que el escenario no es el idóneo para el proyecto de fin al CAE, el cual “Si se presenta como un perdonazo, no tiene ninguna viabilidad”, algo similar al de aborto libre, que “hoy no están los votos ni en la Cámara ni en el Senado”.

El rol de la DC en las próximas elecciones presidenciales

Por otro lado, el militante de la DC se refirió a la posibilidad de que se presente la expresidenta Michelle Bachelet nuevamente como candidata para llegar a La Moneda.

Pese a ello, señaló que su partido debería participar en una primaria diferente a la que esté el Frente Amplio o el Partido Comunista, para “diferenciarse” del oficialismo de izquierda,

Eso sí, aclaró que “distinto es si va Michelle Bachelet, ella misma genera una unidad con la Democracia Cristiana, independientes y el mismo FA o el PC”.

De igual manera, expresó que “Carolina Tohá puede llegar a ser la abanderada presidencial del sector, pero para eso tiene que haber una primaria y esa candidatura debe tener más arrojo”.