Ministra Aisén Etcheverry: “Las declaraciones de Johannes Kaiser preocupan, porque instalan mentiras e incluso en vacunas se cuestionan cosas que son avances importantísimos”

La ministra vocera (S) de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió en Duna en Punto a las definiciones del Ejecutivo de cara al último año en La Moneda, las críticas a la ministra Jeannette Jara y a la opción de tener primarias amplias en el oficialismo.

Respecto a los cambios dentro del gabinete, la secretaria de Estado afirmó que “son cambios que responden en parte a este énfasis y este impulso que tiene que tener el último año (…) que también nos permiten darle continuidad a las tareas. Aquí nadie llega a enterarse de qué va la función, sino que ya tienen un training de casi tres años, en algunos casos, y nos permite seguir a paso acelerado, como hemos trabajado en el último tiempo, para poder concretar estas implementaciones que son fundamentales“.

“Los papeles y las leyes son una parte del proceso. La implementación es la segunda mitad del proceso, igual de importante, y tiene que quedar bien hecha”, recalcó.

Respecto a las críticas a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara por su gira informativa sobre la reforma de pensiones en medio de su posible candidatura presidencial, Etcheverry desechó las alocuciones desde la oposición y contestó que “aquí los ministros y ministras estamos enfocados en la tarea hasta el día en que dejamos de ser ministros y ministras y eso es el piso mínimo que nos exige el presidente”.

“Mientras esté en el rol de ministra seguirá haciendo esa tarea y respecto a las críticas, bueno, es parte del ruido de fondo, digo yo, es parte del entorno, estamos acostumbrados a ello, pero el ejercicio es a no desconcentrarse y seguir haciendo la tarea. Los chilenos y chilenas están preocupados de qué pasa con la reforma de pensiones, y cuándo le empieza a llegar la PGU”, lanzó.

Etcheverry y los dichos de Kaiser

Por otro lado, la ministra se refirió a la posibilidad de realizar primarias presidenciales en el oficialismo señalando que “cuando se habla de primarias amplias no es por el gusto de las primarias, sino que es por la necesidad y lo bueno que es para la democracia, que distintos candidatos puedan plantear sus ideas, puedan discutirlo de manera abierta, de cara a la ciudadanía y que tengamos un debate de ideas que sea positivo”.

“En el caso del progresismo, del sector al que nosotros pertenecemos, ese debate de ideas está centrado en cómo le entregamos mejores condiciones a las familias, en cómo avanzamos en derechos de las mujeres, en cómo profundizamos un modelo de desarrollo que piensa en el medio ambiente, que se sustenta en ciencia y tecnología, mi otro sombrero. Y eso es lo que se apunta con las primarias amplias, más que el ejercicio de las primarias por sí mismo”, agregó.

En este sentido, calificó de “erráticas” las posiciones de candidatos de derecha, asegurando que las declaraciones de Johannes Kaiser “preocupan”, porque “significan retroceso, instalan mentiras, incluso en materia de vacunas se cuestionan cosas que son avances importantísimos para los chilenos y chilenas. El poder tener este debate a través de unas primarias que fortalezcan la democracia es algo que le hace bien al país”.

“Una cosa es la discusión política y lo otro es no ser capaces de llegar a mínimos comunes que nos permitan avances. Lo primero lo vemos en el progresismo, y lo segundo no en la derecha”, apuntó.

El portazo a una nueva Constitución

De igual manera, la ministra se refirió a los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien insistió en la necesidad de reformar a actual Constitución, frente al fracaso de los dos intentos constitucionales anteriores.

Frente a esto, la autoridad de Gobierno señaló que hablar de una nueva Constitución “no es un retroceso” y que si bien “es un debate que los partidos están libres de proponerlos”, para el Gobierno, “no están nuestras prioridades, no es una puerta que vayamos a abrir, es una discusión que respecto de este Gobierno está cerrada”.

Así también, la vocera (S) de Gobierno destacó el actuar del Ejecutivo en materia de seguridad, destacando la mejora en las cifras de homicidios en el país.

“Al momento de hacer el cambio de gobierno de la administración del presidente Piñera al Presidente Boric, veníamos con homicidios al alza, una tendencia al alza. Esa tendencia al alza se detuvo y estamos empezando a ver una leve baja. Pero desde los expertos, el lograr eso es algo que es muy difícil y por eso es una buena señal. No quiere decir que esté la pega hecha. No quiere decir que sea suficiente ni que estemos conformes. Queremos más”, detalló.