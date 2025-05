Fernando Wilson: “Sectores importantes dentro del gobierno ruso se niegan a aceptar a que Ucrania exista como sociedad y Estado, por lo tanto, las condiciones son mucho más brutales que un tema de territorio”

El doctor en Historia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, analizó la situación en la guerra en Ucrania y los posibles puntos que podrían llevar a un acuerdo para poner fin al conflicto bélico.

“Estados Unidos está llegando a acuerdos con Ucrania, mientras que Rusia va a tener que ceder, y la pesadilla de Putin es terminar 3 años de guerra y 900 mil bajas sin nada concreto que demostrar”, comentó.

De igual manera, el analista señaló que “sectores importantes dentro del gobierno ruso se niegan a aceptar a que Ucrania exista como sociedad y Estado, por lo tanto, las condiciones son mucho más brutales que un tema de territorio”.

Siguiendo esta línea, detalló que “Putin no es el dueño de Rusia, no es un Zar”, por lo que “el día que acepte que no pudo obtener algo que pueda ser presentado como una victoria va a ser sacado por otro líder nacionalista (…) Es un conflicto de supervivencia personal”.

Así las cosas, Fernando Wilson expresó que “si no tiene el reconocimiento occidental de las fronteras ganadas, es una derrota de Putin”.