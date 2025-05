Eric Aedo sobre la Comisión para la Paz y Entendimiento: “Esto debiera plebiscitarse y ser toda la población el que le dé el respaldo. Si no sucede, simplemente va a ser un deseo que no va a tener continuidad en el tiempo”

El vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo (DC) se refirió al informe de la Comisión para la Paz y Entendimiento que será entregado hoy al Presidente Gabriel Boric y a la acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

Por una parte, valoró el acuerdo alcanzado en la instancia que busca dar solución al conflicto en la macro zona sur, pero señaló que estas propuestas debían “plebiscitarse”, para que “toda la población el que le dé el respaldo“.

“Esto involucra a la sociedad chilena en su conjunto (…) Si no sucede, simplemente va a ser un deseo de un grupo de personas y un gobierno, pero que no va a tener continuidad en el tiempo y ese riesgo no hay que correrlo“, argumentó.

Respecto a la acusación constitucional contra el delegado Durán, Aedo comentó que desde la bancada de la DC “vamos a actuar en conjunto, no vamos a actuar de manera separada. Esto lo vamos a analizar. No hay libertad de acción”.

“Hemos sido críticos de la gestión del delegado Durán. Creemos que incluso debió haber dado un paso al costado. Ahora, dicho eso, también entendemos que una acusación constitucional es antes que todo un juicio político, obviamente que debe tener sustento jurídico, pero es un juicio político”, comentó.

Sumado a ello, desechó las críticas del Ejecutivo por la presentación de esta acción parlamentaria, señalando que “son facultades y no es parlamentarismo de facto (…) Es responsabilidad política”.