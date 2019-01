Maite Orsini dice “no estar convencida” de que Palma Salamanca participó en crimen de Jaime Guzmán

“Entiendo al Estado de Francia que haya concedido el asilo político porque hay una duda razonable”, aseguró en Hablemos en Off , la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini.

La diputada se refirió a su criticada reunión con el autor material del asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, asegurando que “sigo manteniendo mi posición, mi auto crítica es por tomar una decisión particular y no colectiva”.

La parlamentaria aseveró “no estar convencida” de que Palma Salamanca cometió el asesinato de Guzmán. “Él (Salamanca) dice que había una persecusión política de los miembros del Frente Patriótico y que fue condenado por el solo mérito de su confesión, la cual fue obtenida bajo tortura”, sostuvo.

“He sido súper clara y no he tenido matices en condenar el asesinato de Jaime Guzmán en dictadura y el actuar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez también creo en el derecho de un ciudadano que reclama que ha sido vulnerado en sus derechos fundamentales y que quiere contar su versión de la historia, ha ser escuchado”, afirmó.

Orsini aseveró que jamás pensó que esta reunión iba a trascender y que iba a ser privado.

La diputada se refirió a las tensiones entre el Frente Amplio y la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados, asegurando que “el problema no es solo cómo vota la DC, es que genera acuerdos con la oposición y después no los respeta” y sostuvo que “yo no confió en la palabra de la DC”.

Asimismo, Orsini afirmó que “cuando uno ve que la DC vota exactamente igual que la UDI, RN y Evopoli, uno dice bueno sinceremos ¿Son partido de gobierno o de oposición? “.